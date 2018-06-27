Харьков

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Бойцы АТО получат более 150 новых земельных участков

Бойцы АТО получат более 150 новых земельных участков
Распределение земельных участков между воинами АТО (ООС) пройдет сегодян, 27 июня, (начало в 16:00) в актовом  зале Департамента АПК ХОГА (Госпром, 7 подъезд, 4 этаж).
В этот раз будут распределены 152 участка площадью до 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства в Близнюковском, Барвенковском и Волчанском районах области.

"Программа помощи участникам войны на востоке в оформлении земельных участков в собственность уже третий год подряд успешно реализуется в Харьковской области благодаря слаженному сотрудничеству ОО "Союз ветеранов АТО", ХОГА и Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, - отмечают в департаменте. - По результатам прошлого года Харьковская область заняла второе место в Украине по количеству разрешений на разработку технической документации, предоставленных участникам АТО (ООС) (7263 разрешения)".

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