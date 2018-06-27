Бойцы АТО получат более 150 новых земельных участков 27 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Распределение земельных участков между воинами АТО (ООС) пройдет сегодян, 27 июня, (начало в 16:00) в актовом зале Департамента АПК ХОГА (Госпром, 7 подъезд, 4 этаж).

В этот раз будут распределены 152 участка площадью до 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства в Близнюковском, Барвенковском и Волчанском районах области.



"Программа помощи участникам войны на востоке в оформлении земельных участков в собственность уже третий год подряд успешно реализуется в Харьковской области благодаря слаженному сотрудничеству ОО "Союз ветеранов АТО", ХОГА и Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, - отмечают в департаменте. - По результатам прошлого года Харьковская область заняла второе место в Украине по количеству разрешений на разработку технической документации, предоставленных участникам АТО (ООС) (7263 разрешения)".