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Полиция по горячим следам раскрыла убийство в центре Харькова

Полиция по горячим следам раскрыла убийство в центре Харькова
Харьковские полицейские оперативно раскрыли убийство мужчины на ул.Гуданова в Харькове, которое произошло 26 июня около 9.00.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в настоящее время в совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается двоюродная сестра погибшего.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили соседи. По указанному адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. На теле нашли ножевое ранение.

В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили причастность двоюродной сестры к совершению преступления. Как выяснилось, родственники проживали вместе и злоупотребляли спиртным. В тот день они в компании знакомых также распивали алкоголь по месту своего проживания. Между братом и сестрой возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в грудную клетку. От полученной травмы он скончался, злоумышленница с места преступления скрылась.

Как на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в области Олег Бех, женщина ничего не могла объяснить, так как была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Все же следователи установили, что причиной семейной драмы стала квартира, в которой жили потерпевший и его двоюродная сестра", - отметил Бех.

Сотрудники Киевского отдела полиции в течение нескольких часов установили местонахождение женщины и задержали ее.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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