Остминог из «Монстры на каникулах 3» запоет голосом MELOVIN 27 июня 2018 г. источник 0 0

Популярный украинский певец MELOVIN озвучил персонажа мультфильма.

Как стало известно, голосом Константина Бочарова в третьей части мультика "Монстры на каникулах" запоет осьминог Кракен.



Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение 2018 недавно даже показал фотографию со студии, в которой он работал над озвучкой мультипликационного героя. Снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.



"Монстры на каникулах 3"! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!" - подписал певец снимок со студии.



Добавим, что услышать MELOVIN в новом облике можно будет уже 12 июля, когда мультфильм выйдет в прокат.