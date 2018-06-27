Культура

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Остминог из «Монстры на каникулах 3» запоет голосом MELOVIN

Остминог из «Монстры на каникулах 3» запоет голосом MELOVIN
Популярный украинский певец MELOVIN озвучил персонажа мультфильма.
Как стало известно, голосом Константина Бочарова в третьей части мультика "Монстры на каникулах" запоет осьминог Кракен.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение 2018 недавно даже показал фотографию со студии, в которой он работал над озвучкой мультипликационного героя. Снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Монстры на каникулах 3"! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!" - подписал певец снимок со студии.

Добавим, что услышать MELOVIN в новом облике можно будет уже 12 июля, когда мультфильм выйдет в прокат.

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