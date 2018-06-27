Экономика

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Что ждет ПриватБанк: Минфин утвердил стратегию развития

Что ждет ПриватБанк: Минфин утвердил стратегию развития
Министерство финансов утвердило стратегию развития государственного «ПриватБанка» до 2022 года, которая ранее была одобрена независимым Набсоветом финучреждения.
Как сообщила пресс-служба Минфина, документ предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

"Мы считаем, что практическая имплементация положений стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый Наблюдательный совет банка", - отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Согласно указанным в Стратегии показателям, в 2022 году «ПриватБанк» планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые «ПриватБанк» намерен вернуть через суды.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию для государственных банков, которая предусматривает полную приватизацию «ПриватБанка» и «Укргазбанка», а также вхождение в капитал «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» международных инвесторов.

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