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Элина Свитолина получила номер посева на Уимблдоне

Элина Свитолина получила номер посева на Уимблдоне
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила от организаторов пятый номер посева на Уимблдоне.
Как сообщает официальный сайт турнира, первые 24 места в посеве достались теннисисткам согласно их позициям в текущем рейтинге WTA. А вот Серена Уильямс, занимающая 183-ю позицию в рейтинге, получила 25-й номер посева, что стало причиной не попадания в посев 32-й ракетки мира Доминики Цибулковой.

Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 2 июля, а финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 14 июля.

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