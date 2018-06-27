Элина Свитолина получила номер посева на Уимблдоне 27 июня 2018 г. источник 0 0

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила от организаторов пятый номер посева на Уимблдоне.

Как сообщает официальный сайт турнира, первые 24 места в посеве достались теннисисткам согласно их позициям в текущем рейтинге WTA. А вот Серена Уильямс, занимающая 183-ю позицию в рейтинге, получила 25-й номер посева, что стало причиной не попадания в посев 32-й ракетки мира Доминики Цибулковой.



Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 2 июля, а финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 14 июля.