Харьков

  • 288
    •  / 

Погода в Харькове на праздники

Погода в Харькове на праздники
В праздничные дни харьковчан ждет температура выше тридцати и дожди, иногда даже сильные.
Завтра, 28 июня, ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, 7–12 м/сек., шквалы 15–20 м/сек. Температура по области: ночью 18–23º тепла, днем 28–33º выше нуля; по городу: ночью 19–21º тепла, днем 30–32º выше нуля.

В пятницу, 29 июня: переменная облачность, ночью сильный дождь, днем кратковременный сильный дождь, гроза, град, шквалы 15–20 м/сек. Ветер северо-восточный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 19–24º тепла, днем 28–33º выше нуля.

В субботу, 30 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалы 15–20 м/сек. Ветер южный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 19–24º тепла, днем 28–33º выше нуля.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2632.75 грн
100 EUR 3058.2 грн
10 RUB 4.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи