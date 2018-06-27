Погода в Харькове на праздники 27 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В праздничные дни харьковчан ждет температура выше тридцати и дожди, иногда даже сильные.

Завтра, 28 июня, ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, 7–12 м/сек., шквалы 15–20 м/сек. Температура по области: ночью 18–23º тепла, днем 28–33º выше нуля; по городу: ночью 19–21º тепла, днем 30–32º выше нуля.



В пятницу, 29 июня: переменная облачность, ночью сильный дождь, днем кратковременный сильный дождь, гроза, град, шквалы 15–20 м/сек. Ветер северо-восточный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 19–24º тепла, днем 28–33º выше нуля.



В субботу, 30 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалы 15–20 м/сек. Ветер южный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 19–24º тепла, днем 28–33º выше нуля.