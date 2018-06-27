Британия выделит Украине 35 миллионов фунтов 27 июня 2018 г. источник 0 0

В течение ближайших нескольких лет Великобритания намерена выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает "112 Украина".



Отмечается, что такое заявление он сделал на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.



"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.

