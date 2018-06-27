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Британия выделит Украине 35 миллионов фунтов

Британия выделит Украине 35 миллионов фунтов
В течение ближайших нескольких лет Великобритания намерена выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает "112 Украина".

Отмечается, что такое заявление он сделал на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.

"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.

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