Полиция проведет мероприятия по защите ромов 27 июня 2018 г. источник 0 0

С целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий.

Как сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны. Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц цыганской национальности.



"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - подчеркнул глава Нацполиции.



Также Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении, сообщает депаратамент комуникации Нацполиции.