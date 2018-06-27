Украина

  • 198
    •  / 

Полиция проведет мероприятия по защите ромов

Полиция проведет мероприятия по защите ромов
С целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий.
Как сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны. Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц цыганской национальности.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - подчеркнул глава Нацполиции.

Также Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении, сообщает депаратамент комуникации Нацполиции.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2632.75 грн
100 EUR 3058.2 грн
10 RUB 4.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи