Общество

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Какие туристы оказались самыми привередливыми

Какие туристы оказались самыми привередливыми
Представители онлайн-сервиса Reward Expert назвали наиболее недовольных туристов мира, а также самых счастливых путешественников. Как выяснилось, самыми недовольными оказались туристы из Испании.
При составлении рейтинга были учтены отзывы около 3,5 миллионов отзывов о гостиницах, в которых останавливались путешественники. В целом были исследованы отзывы об отелях в 70 странах мира.

После испанцев самыми недовольными оказались представители Ирландии, Исландии, а также Италии и Болгарии. В ТОП-10 также вошли туристы из Зимбабве, Дании, Турции, Ирана и Литвы.

А вот самыми довольными, как ни странно оказались россияне, сербы и ливанцы.

Далее в перечне идут путешественники из Австралии, Беларуси, Израиля, Грузии, Иордании, США и Колумбии.

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