Спорт

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Премьер-лигу могут расширить до 16 команд

Премьер-лигу могут расширить до 16 команд
Сегодня состоялась конференция в Доме футбола, во время которой говорили о наборе клубов в премьер-лигу в случае ее расширения с сезона-2019/20 до 16 команд.
Как сообщает FootballHub, в таком случае с первой лиги в УПЛ поднимутся сразу четыре клуба, а пятый сыграет стыковые матчи с командой, занявшей 12-е место в сезоне премьер-лиги 2018-2019. Таким образом, возможен вариант, при котором ни один клуб не покинет высший дивизион.

Президент ПФЛ Сергей Макаров отметил, что в премьер-лиге настроены на расширение чемпионата в следующем сезоне.

Напомним, скорее всего, ФК «Полтаву» в УПЛ заменит «Черноморец».

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