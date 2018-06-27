Премьер-лигу могут расширить до 16 команд 27 июня 2018 г. источник 0 0

Сегодня состоялась конференция в Доме футбола, во время которой говорили о наборе клубов в премьер-лигу в случае ее расширения с сезона-2019/20 до 16 команд.

Как сообщает FootballHub, в таком случае с первой лиги в УПЛ поднимутся сразу четыре клуба, а пятый сыграет стыковые матчи с командой, занявшей 12-е место в сезоне премьер-лиги 2018-2019. Таким образом, возможен вариант, при котором ни один клуб не покинет высший дивизион.



Президент ПФЛ Сергей Макаров отметил, что в премьер-лиге настроены на расширение чемпионата в следующем сезоне.



Напомним, скорее всего, ФК «Полтаву» в УПЛ заменит «Черноморец».

