Политика

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Оппозиция недовольна реформой образования

Оппозиция недовольна реформой образования
Реформа образования превращает Украину в страну с малограмотным населением, задача которого - пахать на низкоквалифицированных работах в Европе, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.
Оппозиционер прокомментировал своей странице в Facebook информацию об итогах основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).

«Очередная «перемога» – почти в два раза увеличилось количество выпускников, не сдавших ВНО. В 2017-м - 8%, в 2018 - уже 14,5%, – пишет Александр Вилкул.

Это, по его мнению, значит, что 47 тысяч юношей и девушек - выпускников школ, ПТУ и колледжей не смогут в этом году поступить в украинские вузы.

«Что делать детям, оказавшимся на улице из-за безграмотной политики правительства, которое уничтожает не только образование, но и будущее молодежи? – задает риторический вопрос политик. – Работы нет даже для взрослых. Это означает, что тысячи молодых людей тоже уедут горбатиться за границу. А часть уедет за границу учиться в вузы. Например, в ту же Польшу или Чехию, где обучение в государственных вузах бесплатное (конечно, при знании языка). Маловероятно, что молодежь, которая уедет, вернется».

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