Обнародованы новые реквизиты уплаты штрафов водителями в Харьковской области 28 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Со 2 июля изменяются реквизиты счетов оплаты административных штрафов.

Реквизиты: р / с 31119149020001, ЕГРПОУ - 37874947, МФО - 899998, получатель ГУ ГКСУ в Харьковской области.



"Водители могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с помощью платежной карты. Патрульные автомобили оборудованы соответствующими платежными терминалами, которыми в случае необходимости можно воспользоваться для оплаты штрафа на месте остановки. Патрульные полицейские выносят также постановления в электронном виде, что значительно ускорило процесс оформления нарушение правил дорожного движения и составления постановления", - сообщили в патрульной полиции.