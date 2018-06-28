Харьков

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Обнародованы новые реквизиты уплаты штрафов водителями в Харьковской области

Обнародованы новые реквизиты уплаты штрафов водителями в Харьковской области
Со 2 июля изменяются реквизиты счетов оплаты административных штрафов.
Реквизиты: р / с 31119149020001, ЕГРПОУ - 37874947, МФО - 899998, получатель ГУ ГКСУ в Харьковской области.

"Водители могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с помощью платежной карты. Патрульные автомобили оборудованы соответствующими платежными терминалами, которыми в случае необходимости можно воспользоваться для оплаты штрафа на месте остановки. Патрульные полицейские выносят также постановления в электронном виде, что значительно ускорило процесс оформления нарушение правил дорожного движения и составления постановления", - сообщили в патрульной полиции.

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