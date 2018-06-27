Происшествия

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Харьковские спасатели предотвратили масштабное ЧП

Харьковские спасатели предотвратили масштабное ЧП
Утечка газа из автоцистерны произошла на ул. 12 Апреля, 1 в Харькове 26 июня.
Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 5.44.

Спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место вызова, где совместно с представителями патрульной полиции ограничили движение транспорта и пешеходов на опасном участке улицы и немедленно приступили к ликвидации происшествия.

С помощью ручного механизированного инструмента специалисты ГСЧС оперативно прекратили утечку газа из автомобильной цистерны, и предотвратили возникновение масштабной чрезвычайной ситуации.

Жертв и пострадавших нет.

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