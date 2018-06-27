Харьковские спасатели предотвратили масштабное ЧП

Утечка газа из автоцистерны произошла на ул. 12 Апреля, 1 в Харькове 26 июня.
Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 5.44.
Спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место вызова, где совместно с представителями патрульной полиции ограничили движение транспорта и пешеходов на опасном участке улицы и немедленно приступили к ликвидации происшествия.
С помощью ручного механизированного инструмента специалисты ГСЧС оперативно прекратили утечку газа из автомобильной цистерны, и предотвратили возникновение масштабной чрезвычайной ситуации.