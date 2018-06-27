Фестиваль украинского кино в Австралии будет начинать показы с упоминания об Олеге Сенцове 27 июня 2018 г. источник 0 0

Все показы Фестиваля украинского кино в Австралии будут начинаться с упоминания о незаконно заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове.

“Очень важно, чтобы австралийская аудитория знала о том, что происходит в России в настоящий момент. Мы надеемся, что благодаря осведомленности мира и международному давлению у Путина не будет другого выбора, как освободить Олега Сенцова и других 70 украинских политзаключенных”, - в интервью корреспонденту "Укринформа" сообщила творческий директор Украинского кинофестиваля в Джилонгу (Австралия) Джессика Литсас Волкер.



По ее словам, планируя фестивальную программу, они, как организаторы, всегда пытаются сделать так, чтобы та была созвучной с событиями и настроениями, которые господствуют в украинском обществе.



“Тема Сенцова и политических заключенных – это то, что болит украинцам сегодня. Поэтому каждый показ на нашем фестивале будет начинаться с упоминания об Олеге Сенцове”, - подчеркнула Волкер.



Ожидается, что детальнее о судьбе украинского режиссера, который удерживается в России, и международной кампании, на его поддержку, расскажет в своем выступлении во время открытия кинофестиваля посол Украины в Австралии Николай Кулинич.



Как сообщалось, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.



Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ осудили до 12 лет колонии строгого режима за якобы шпионаж.