В Харькове проверят трамваи и троллейбусы 27 июня 2018 г. источник 0 0

Управление Укртрансбезопасности в Харьковской области проведет внеплановую проверку КП "Горэлектротранс".

Как говорится в документе, опубликованном директором Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрием Сидоренко, удостоверение на проведение проверки выдано главному специалисту отдела госконтроля за безопасностью на наземном транспорте облуправления Максиму Петле и начальнику отдела госконтроля за безопасностью на водном транспорте Григорию Есину. Комиссия планирует проверить состояние остановок городского транспорта и соблюдение правил эксплуатации троллейбусов и выпуска на линию трамваев.



Как отметили в облуправлении, внеплановую проверку планируется провести с 27 июня по 3 июля. Плановую проверку провели с 18 по 22 апреля 2016 г. Внеплановые проверки – не проводили.

