Харьков

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В Харькове проверят трамваи и троллейбусы

В Харькове проверят трамваи и троллейбусы
Управление Укртрансбезопасности в Харьковской области проведет внеплановую проверку КП "Горэлектротранс".
Как говорится в документе, опубликованном директором Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрием Сидоренко, удостоверение на проведение проверки выдано главному специалисту отдела госконтроля за безопасностью на наземном транспорте облуправления Максиму Петле и начальнику отдела госконтроля за безопасностью на водном транспорте Григорию Есину. Комиссия планирует проверить состояние остановок городского транспорта и соблюдение правил эксплуатации троллейбусов и выпуска на линию трамваев.

Как отметили в облуправлении, внеплановую проверку планируется провести с 27 июня по 3 июля. Плановую проверку провели с 18 по 22 апреля 2016 г. Внеплановые проверки – не проводили.

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