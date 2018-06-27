В парке Горького пройдут «Соревнования патриотов» 27 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Спортивный праздник для детей «Соревнования патриотов», приуроченный ко Дню Конституции Украины, пройдет с 28 июня по 1 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.