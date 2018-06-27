В парке Горького пройдут «Соревнования патриотов»

В состязаниях могут принять участие команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора они будут бежать по парку, выполняя различные задания на ловкость, меткость, сноровку и командную работу. Среди заданий, которые предстоит пройти детям, - новая двухуровневая полоса препятствий в стиле «вестерн», которая откроется к этим праздникам и потом будет работать постоянно.
Регистрация команд на «Соревнования патриотов» будет проходить ежедневно с 12:00 до 16:30, передает сайт Харьковского горсовета
. Для этого нужно собраться компанией из шести человек у «Логова Билли Кида». Раз в 15 минут на маршрут Патриотов будет отправляться очередная команда. А в 18:00 на сцене «Логова Билли Кида» будет проходить награждение победителей. Тройка лидеров, закончивших маршрут быстрее всех, получит призы.
Кроме «Соревнований патриотов», в парке Горького на выходных пройдет множество других мероприятий. Так, для самых маленьких посетителей в праздничные дни будут организованы интерактивные программы на главной сцене, мастер-классы на центральной аллее, дискотеки. Также в парке выступят инструментальные коллективы, кавер-группы, народные ансамбли. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться здесь
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