Общество заставит политиков служить Украине

Ежегодно, начиная с 1996 года, 28 июня Украина отмечает День Конституции – единственный праздник, который закреплен в этой самой Конституции. Что это — знаковый для украинцев день, напоминающий, что после многих лет неприятия и дискуссий страна получила основополагающий документ высшей юридической силы, или праздник со слезами на глазах, потому как гарантированные гражданам права нарушаются сплошь и рядом?
Мировая общественность признала Конституцию Украины одной из наиболее совершенных и демократических. Да вот только нормы Основного закона нарушаются довольно часто.
— Право на бесплатное медицинское обслуживание, например, учитывая, что сеть заведений здравоохранения не может быть сокращена, — говорит правозащитник Юрий Чумак. — Согласно Конституции, права граждан могут пересматриваться только в сторону улучшения. Но и эта норма Основного закона не выполняются — их регулярно пересматривают в сторону ухудшения: поднимают пенсионный возраст, ограничивают права льготников на бесплатный проезд и т. д. Когда ограничиваются права властьимущих, они через Конституционный суд успешно отменяют ограничения. Но когда ограничивают в правах – в первую очередь социально-экономических – большую часть народа – они на это плевать хотели с купола Верховной Рады или с крыши Администрации президента. К тому же сейчас очень большая проблема с доступом к правосудию. Судебная система вроде как имеется, но человек зачастую не может обратиться в суд, поскольку размер судебного сбора не каждому по карману. Сейчас затруднительно даже иск подать в суд. Еще один пример нарушения норм Конституции — ситуация с вынужденными переселенцами, которых ограничили в избирательных правах только лишь потому, что так кому-то захотелось – якобы они могут «неправильно» применить это право.
Не социальная и не правовая
Статья первая Конституции гласит: «Украина — это суверенная, независимая, демократическая, социальная, правовая держава». Но, к сожалению, только на бумаге, замечает правозащитник Юрий Чумак.
— Социальной державой по определению может быть только богатое государство, которое в силах обеспечить все социальные права, закрепленные в Конституции и законодательстве. Поэтому Украина, к сожалению, не является ни социальной, ни правовой державой, потому что принцип права в большинстве своем не работает, — говорит Юрий Чумак.
По многим параметрам Украина не является и суверенной, считает он.
— Все годы независимости в стране постоянные колебания: то ли лечь под Россию, то ли еще под какие-то другие структуры. Но самостоятельно доказать, что мы можем быть сильными, богатыми и независимыми, почему-то никому из власть имущих не приходило в голову. Они постоянно ищут, к кому бы пристроиться, — говорит Юрий Чумак.
В статье второй Конституции сказано: «Украина является унитарным государством». По мнению правозащитника, в полной мере это определение к нашей стране не относится.
— Она не является унитарной по сути своей, хотя в Конституции это прописано. Иначе почему в составе Украины автономная республика Крым, которая в конце концов «уплыла» с помощью России… Зачем Крыму давали эти дополнительные права, непонятно. Пусть бы это была автономия крымско-татарского народа, тогда хоть какая-то логика прослеживается, а так просто части территории, соединенной с Украиной узким перешейком, дали больше прав, чем остальным регионам. Это, считаю, была большая глупость, — приводит доводы Юрий Чумак.
Конституцию переписывали трижды
В США за 200 лет ни разу не пытались переписать Конституцию. А в Украине за два десятилетия это сделали трижды.
— В Америке к Конституции принимались дополнительные билли, которыми вносились некоторые изменения, что позволяло расширить некоторые моменты с юридической точки зрения, — уточняет Юрий Чумак. — У нас же вся беда в том, что власть не живет по законам, а переписывает законы под себя. Взять, к примеру, избирательное законодательство. Сколько раз над ним издевались в циничной форме! Мы никогда не знаем, каким будет следующий, на какой системе остановятся – мажоритарной, пропорциональной, смешанной... Ющенко пришел к власти – Украина превратилась из президентско-парламентской в парламентско- президентскую республику. Янукович все отменил и вернул президентско-параламентскую систему. При Порошенко вроде как вернули парламентско-президенскую форму правления, но через другие законы президент все равно продавливает все больше и больше полномочий для себя. А ведь Конституция – это основной закон. Это должен быть остов, фундамент, костяк, позвоночник, к которому крепятся кости, мышцы и т. д. А у нас этот бедный позвоночник все время кромсают, ломают, что уж говорить о костях, мышцах и прочих жизненно важных системах.
Поэтому День Конституции Юрий Чумак называет не иначе, как «праздник со слезами на глазах». Он уверен: украинская Конституция – достаточно хороша, и нужно ввести мораторий на то, чтобы вносить в нее изменения.
— Просто нужно жить по прописанным в Конституции правилам, а не менять их каждый раз под себя, как это делают политики. А народ вынужден подстраиваться, — говорит он.
Также правозащитник категорически против, чтобы Конституцию пересматривали в угоду суперлиберальным политикам и выбрасывали из нее остатки социальных норм, которые остались еще от Советского Союза.
— В свое время у меня были расхождения во мнениях с некоторыми правозащитниками, которые утверждали, что в нашей стране Конституция декларативная и нужно ее поменять путем изъятия всех декларативных норм, оставив лишь те, которые могут быть закреплены и реально воплощены в жизнь. То есть по большому счету предлагалось поступиться большинством социальных норм в пользу норм политических и гражданских. Я с этим категорически не согласен, — заявляет Юрий Чумак. — Страна у нас очень богатая, и у нас в свое время был такой мощный национальный валовый продукт, что когда Советский союз распадался, все прочили Украине первые позиции по всем параметрам. Однако в считанные годы в нашей стране появились долларовые миллиардеры, а денег на обеспечение закрепленных Конституцией статей – допустим, бесплатные медицинские услуги во всех заведениях здравоохранения – не находят. Я считаю, что если бы у нас в стране не было дикого воровства, коррупции, если бы политики рассматривали Украину как державу, а не как корыто, то можно было бы обеспечить все права человека, закрепленные в Основном законе, и сделать так, чтобы люди в этой стране жили достойно, жили хорошо.
Сегодня гражданское общество стало сильнее, и есть надежда, что оно все-таки заставит политиков служить Конституции и интересам народа, уверен правозащитник.
Как менялся Основной закон Украины
Начиная с 1996 года Конституция Украины менялась несколько раз. Как правило, изменения совпадали с приходом к власти новых президентов.
Конституция 1996 года. Рада провела заседание продолжительностью 24 часа без перерыва и к 9 часам утра 28 июня представила украинцам обновленный Основной закон. К Конституции было принято 6000 поправок.
Конституция 2004 года. При президентстве Леонида Кучмы 8 декабря Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, которые преобразовали Украину в парламентско-президентское государство. Полномочия президента были ограничены, тогда как парламента и правительства – значительно расширены.
Теперь Верховная Рада назначала по представлению президента Украины премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а по представлению премьер-министра – других членов Кабмина. Кандидатуру премьер-министра президент мог подать в парламент только по предложению коалиции депутатских фракций, которые составляют конституционное большинство.
В 2007 году президент Виктор Ющенко инициировал создание конституционного совета для проведения референдума и отмены этих изменений, однако сделать это ему не удалось.
Конституция 2010 года. После прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году в Конституционный суд был подан запрос с просьбой рассмотреть конституционность реформы 2004 года. В итоге Конституционный суд без голосования в парламенте отменил Конституцию 2004 года и вернул Конституцию-1996. Такое решение КС объяснил «нарушением» установленной в Конституции процедуры во время принятия конституционной реформы в 2004 году. Таким образом, в 2010 году Украина вновь вернулась к президентско-парламентской республике.
Конституция 2014 года. После победы Евромайдана новая власть снова подняла вопрос об отмене решения Конституционного суда. 21 февраля Верховная Рада восстановила Конституцию 2004 года на основании того, что решение Конституционного суда проводилось без голосования в парламенте и противоречило положениям Конституции как 1996-го, так и 2004 года. Теперь в политической системе Украины главным снова стал парламент.
Конституция 2015 года. Через несколько месяцев после вступления в должность президента Петра Порошенко в парламент был подан законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.
Конституция 2016 года. 2 июня 2016 года Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию в части правосудия с целью перезапуска судебной системы и очищения судейского корпуса от коррупционеров.