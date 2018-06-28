Общество заставит политиков служить Украине 28 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Ежегодно, начиная с 1996 года, 28 июня Украина отмечает День Конституции – единственный праздник, который закреплен в этой самой Конституции. Что это — знаковый для украинцев день, напоминающий, что после многих лет неприятия и дискуссий страна получила основополагающий документ высшей юридической силы, или праздник со слезами на глазах, потому как гарантированные гражданам права нарушаются сплошь и рядом?