В Харькове отметили День Конституции

Церемония возложения цветов к памятнику Независимости Украины состоялась сегодня, 28 июня, на пл. Конституции.

Конституция Украины была принята Верховной Радой утром 28 июня 1996 года после обсуждения, которое длилось всю ночь. Конституция Украины как высший законодательный акт определила базовые принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, их отношения и компетенцию, а также права, свободы и обязанности человека и гражданина. В ее разработке принимали участие ученые Харьковской юридической академии (ныне - Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого). Конституция 1996 года стала первой Конституцией независимой Украины. В соответствии с Конституцией, день принятия Основного Закона является государственным праздником.

В мероприятии, посвященном 22-й годовщине принятия Конституции Украины, приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководители Харьковской облгосадминистрации, Харьковского областного совета, предприятий и учреждений, представители дипломатического корпуса, военнослужащие, ветераны АТО, священнослужители, харьковчане.Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, Основной Закон - это важнейший документ, по которому должны стремиться жить и работать все сознательные граждане страны.«Наш долг - выполнять все статьи Конституции в том виде, в котором они прописаны. Важно, чтобы все указы Президента, законы Верховной Рады и нормативные акты, которые принимаются на местах, обязательно ей соответствовали. К сожалению, сейчас есть разночтения, и некоторые вещи разбалансированы. Поэтому хотелось бы, чтобы все, от кого зависит целостность нашей Конституции и ее применение в жизни общества, делали всё по правилам и законно, и тогда наша страна будет процветать», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.Отметим, что в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького также пройдут мероприятия, посвященные Дню Конституции.