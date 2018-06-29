Александр Горяинов получил орден 29 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Александр Горяинов награжден орденом "За заслуги" III степени. Соответствующий Указ №188 "О награждении государственными наградами по случаю Дня Конституции Украины" президент Петр Порошенко подписал 27 июня.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю наградить орденом "За заслуги" III степени Горяинова Александра Сергеевича - тренера и вратаря футбольного клуба "Металлист 1925", - говорится в документе.

