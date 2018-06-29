Лидеры ЕС призвали Россию признать ответственность в деле о катастрофе MH17 29 июня 2018 г. источник 0 0

Лидеры 28 стран-членов Европейского Союза призвали Российскую Федерацию признать ответственность по делу о катастрофе малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заключении по итогам первого дня саммита глав государств и правительств Евросоюза, который проходит в Брюсселе, опубликованных на сайте Совета ЕС.



"Европейский совет вновь подтверждает свою полную поддержку резолюции 2166 Совета безопасности ООН, касающейся катастрофы самолета рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать ее ответственность и в полной мере взаимодействовать в рамках всех усилий с целью установления истины, справедливости и ответственности", - говорится в заключении.