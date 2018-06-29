Культура

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В сети показали тизер нового сериала создателя «Симпсонов»: видео

В сети показали тизер нового сериала создателя «Симпсонов»: видео
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер мультсериала «Разочарование» Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».
«Вы видели будущее в „Футураме“, видели настоящее в [месте действия „Симпсонов“] Спрингфилде. Какой логичный третий шаг? Конечно, прошлое. Добро пожаловать в Дримленд», — сказано в ролике.



В тизере показан фрагмент сцены, в которой на королевский суд приводят троих пленников, одной из которых оказывается дочь короля принцесса Бин (двое других — демон Люси и эльф Эльфо).

Сериал появится на Netflix 17 августа. В нем будет 10 серий.

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