В сети показали тизер нового сериала создателя «Симпсонов»: видео 29 июня 2018 г. источник 0 0

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер мультсериала «Разочарование» Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».

«Вы видели будущее в „Футураме“, видели настоящее в [месте действия „Симпсонов“] Спрингфилде. Какой логичный третий шаг? Конечно, прошлое. Добро пожаловать в Дримленд», — сказано в ролике.







В тизере показан фрагмент сцены, в которой на королевский суд приводят троих пленников, одной из которых оказывается дочь короля принцесса Бин (двое других — демон Люси и эльф Эльфо).



Сериал появится на Netflix 17 августа. В нем будет 10 серий.