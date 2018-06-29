Здоровье

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Какие напитки нельзя пить в жару

Какие напитки нельзя пить в жару
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о рисках употребления алкоголя летом, в частности, и на пляже.
Так, на своей странице в Facebook она объяснила, на какие риски подвергается человек, распивая спиртные напитки в жару:

1. Обезвоживание. В жару мы теряем воду, а алкоголь это усугубляет, он действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

2. Становится еще жарче. Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. "Поэтому кажется, что алкоголь согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желаемое охлаждения не наступает. Зато может сильно упасть давление и возникнуть чувство усталости и слабости", - отметила Супрун.

3. Риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного. Даже если вы редко пьете. В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать при таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может существенно упасть и даже вызвать головокружение. Людям, у которых больное сердце, категорически нельзя пить в жаркую погоду.

4. Алкоголь и активный отдых несовместимы. Да, вам может быть весело некоторое время, объясняет и.о. главы Минздрава. Но, во-первых, это будет дополнительной нагрузкой на сердце. Во-вторых, увеличит риск несчастных случаев. В частности, 25-50% случаев утопления связаны с потреблением алкогольных напитков. Напоследок, алкоголь ухудшает чувство баланса, и шансы упасть или травмироваться возрастают.

"В жаркую погоду лучше пить напитки, содержащие электролиты: узвар, морс, лимонад или даже теплый чай. Людям с больным сердцем, беременным женщинам и тем, кто принимает лекарства, категорически нельзя пить алкоголь", - подчеркнула Супрун.

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