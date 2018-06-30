С 1 июля суммы при расчетах будут округляться 30 июня 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Без копейки в кармане — с 1 июля 2018 Национальный банк Украины вводит округление стоимости при наличных расчетах. Как не запутаться со сдачей и что будет с ценами?

Сумма от одной до четырех копеек будет округляться в сторону уменьшения до цифры, которая заканчивается на ноль, отметили в пресс-службе Нацбанка. Сумма от пяти до девяти копеек будет округляться в сторону увеличения до суммы, которая заканчивается на ноль. Так, например, при расчете сумма 199 грн 4 копейки будет округляться в сторону уменьшения до 199 грн, а сумма 199 грн. восемь копеек, соответственно, при расчете составит 199 грн 10 копеек.



– Округление будет применяться только в случае отсутствия мелких монет при расчетах наличными. Если у покупателя есть мелкие монеты, он может ими рассчитываться и в дальнейшем. Продавец тоже может дать сдачу подобной мелочью, если она у него есть. Правило округления общей суммы покупки в чеке применяется только в случае отсутствия монет указанных номиналов и у покупателя, и у продавца, — уточнили в НБУ. — Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам мелкие монеты при наличии их в остатке операционной кассы.



В Нацбанке считают, что применение правил округления упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на 90 миллионов гривен в год. Такого эффекта удастся достичь благодаря прекращению с 1 июля 2018 года чеканки и выпуска в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. НБУ продолжить выпускать только монеты по 10 и 50 копеек.



— Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут и далее использоваться, — уточняют в НБУ. — Нацбанк не станет специально изымать их. Они будут в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления НБУ.



По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, нужно изъять вообще всю мелочь.



— Она уже давно не нужна. Деньги давно обесценились, и мелочь бессмысленна. Во-первых, большие расходы на ее изготовление. Во-вторых, люди мучаются и таскают ее в кармане. Изъятие мелочи никак не повлияет ни на инфляцию, ни на курс доллара, — говорит эксперт. — У нас уже гривна не представляет никакой ценности. Бумажная должна остаться, но монету стоит убрать. За гривну вы ничего не купите, но она нужна для удобства расчетов.

При этом, по его версии, отказ от монет никак не повлияет на инфляцию.



— Отжили они свое. Все, что могло вырасти в цене, уже выросло, — говорит Александр Охрименко.



Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко тоже считает, что отказ от мелочи никоим образом, помимо округления, на ценах не отразится.



— Монеты являются больше традицией, нежели необходимым средством расчета, — говорит он.