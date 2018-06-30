В Харькове продолжают «подкладывать взрывчатку» 30 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В минувший вторник бизнес-центры и магазины «минировали» восемь раз, в понедельник — пять. Правоохранители по-прежнему не находят никаких взрывных устройств.

Во вторник, 26 июня, анонимные сообщения о закладке взрывчатки поступали в ГСЧС Харьковской области на протяжении всего дня. Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в 09.00 в дежурную часть ГСЧС поступило анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств по адресу: Московский район, ул. Героев труда, 20/321 – магазин компьютеров «Хелп». В 11.00 спасатели получили еще одно анонимное сообщение о закладке взрывных устройств по адресам: ул. Академика Проскуры, 1 (бизнес-центр Telesens Ventures); ул. Свободы, 7/9 (бизнес-центр Parallel'50); ул. Богдана Хмельницкого, 24 (бизнес-центр «Протон»); пр. Московский, 142 (бизнес-центр City Hall); ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «Хелп»; ул. Гвардейцев-широнинцев, 15/46, магазин «Сервер СМТ»; проспект Московский, 94, магазин "С-Телль»; Основянский район, Гимназическая набережная, 12, АБС, торгово-сервисный центр; Шевченковский район, проспект Победы, 58 / А, магазин "С-Телль».



По указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники. Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и территория. Взрывчатки и взрывных устройств не обнаружено.



В 12.40, 13:55, 15:45, 17:45, 18:30 спасателям поступили еще пять новых сообщений о минировании тех же объектов. Во время проверки взрывных устройств не обнаружено. Обследование всех помещений и прилегающих территорий были закончены в 22.00.



А в 23.45 — очередное сообщение. На этот раз о минировании магазинов компьютерной техники по адресам: ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП»; ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, магазин «Сервер СМТ»; проспект Московский, 94, магазин "С-Телль». Взрывных устройств специалисты не обнаружили. Обследование всех помещений и прилегающих территорий закончили 27 июня в 1.30.



Днем ранее — 25 июня — несколько раз минировали 10 одних и тех же объектов – в 10.40, 14.00, 15.25, 17.30 и 19.00. Взрывных устройств не нашли. В этот день внимание «минеров» привлекли те же адреса.



По словам главы Нацполиции Сергея Князева и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, объекты «минируют» из России.



— В течение июня в Украине, в том числе в Харькове, были массовые сообщения о минировании, которые приходили каждые два-три часа со стороны российских владельцев-провайдеров, — заявил Сергей Князев.



— Берут где-то в Краснодаре харьковский справочник «Золотые страницы», открывают раздел «Бизнес-центры» и выбирают первые пять, — добавил Арсен Аваков.