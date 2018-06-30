Происшествия

  • 330
    •  / 

В Харькове продолжают «подкладывать взрывчатку»

В Харькове продолжают «подкладывать взрывчатку»
В минувший вторник бизнес-центры и магазины «минировали» восемь раз, в понедельник — пять. Правоохранители по-прежнему не находят никаких взрывных устройств.
Во вторник, 26 июня, анонимные сообщения о закладке взрывчатки поступали в ГСЧС Харьковской области на протяжении всего дня. Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в 09.00 в дежурную часть ГСЧС поступило анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств по адресу: Московский район, ул. Героев труда, 20/321 – магазин компьютеров «Хелп». В 11.00 спасатели получили еще одно анонимное сообщение о закладке взрывных устройств по адресам: ул. Академика Проскуры, 1 (бизнес-центр Telesens Ventures); ул. Свободы, 7/9 (бизнес-центр Parallel'50); ул. Богдана Хмельницкого, 24 (бизнес-центр «Протон»); пр. Московский, 142 (бизнес-центр City Hall); ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «Хелп»; ул. Гвардейцев-широнинцев, 15/46, магазин «Сервер СМТ»; проспект Московский, 94, магазин "С-Телль»; Основянский район, Гимназическая набережная, 12, АБС, торгово-сервисный центр; Шевченковский район, проспект Победы, 58 / А, магазин "С-Телль».

По указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники. Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и территория. Взрывчатки и взрывных устройств не обнаружено.

В 12.40, 13:55, 15:45, 17:45, 18:30 спасателям поступили еще пять новых сообщений о минировании тех же объектов. Во время проверки взрывных устройств не обнаружено. Обследование всех помещений и прилегающих территорий были закончены в 22.00.

А в 23.45 — очередное сообщение. На этот раз о минировании магазинов компьютерной техники по адресам: ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП»; ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, магазин «Сервер СМТ»; проспект Московский, 94, магазин "С-Телль». Взрывных устройств специалисты не обнаружили. Обследование всех помещений и прилегающих территорий закончили 27 июня в 1.30.

Днем ранее — 25 июня — несколько раз минировали 10 одних и тех же объектов – в 10.40, 14.00, 15.25, 17.30 и 19.00. Взрывных устройств не нашли. В этот день внимание «минеров» привлекли те же адреса.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, объекты «минируют» из России.

— В течение июня в Украине, в том числе в Харькове, были массовые сообщения о минировании, которые приходили каждые два-три часа со стороны российских владельцев-провайдеров, — заявил Сергей Князев.

— Берут где-то в Краснодаре харьковский справочник «Золотые страницы», открывают раздел «Бизнес-центры» и выбирают первые пять, — добавил Арсен Аваков.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2632.75 грн
100 EUR 3058.2 грн
10 RUB 4.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи