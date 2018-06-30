Каша в тренде: чем полезны крупы?

Хотелось бы узнать, что думают о кашах специалисты по питанию. Раньше каши были очень популярным блюдом, а сейчас они, как мне кажется, «не в тренде». Я не представляю своей жизни без овсянки на завтрак и гречки на обед, а моя 18-летняя дочь твердит, что от каш толстеют, и отказывается от них.



Наталья Фоменко

На завтрак – то, что надо!

Овсянка

Манка

Гречка

Рис

Пшенка

Как готовить



Важно правильно сварить кашу, чтобы в ней сохранилось максимальное количество полезных веществ. Так, все крупы, кроме гречки и риса, нужно закладывать в кипящую воду, варить до полуготовности. Затем слить воду, добавить молоко и масло, и оставить томиться на умеренном огне, постепенно доводя до готовности. Гречку нужно варить на воде, в соотношении 1:2 (под плотно закрытой крышкой). После закипания доваривать на умеренном огне до полного впитывания воды, не перемешивая. Рисовую кашу нужно варить из расчета на стакан риса - 1,5 стакана воды. Варить 12 минут (под плотно закрытой крышкой) сначала на сильном огне, постепенно уменьшая до слабого, не перемешивая. Затем снять с огня и дать каше настояться еще 10 минут. Важно правильно сварить кашу, чтобы в ней сохранилось максимальное количество полезных веществ. Так, все крупы, кроме гречки и риса, нужно закладывать в кипящую воду, варить до полуготовности. Затем слить воду, добавить молоко и масло, и оставить томиться на умеренном огне, постепенно доводя до готовности. Гречку нужно варить на воде, в соотношении 1:2 (под плотно закрытой крышкой). После закипания доваривать на умеренном огне до полного впитывания воды, не перемешивая. Рисовую кашу нужно варить из расчета на стакан риса - 1,5 стакана воды. Варить 12 минут (под плотно закрытой крышкой) сначала на сильном огне, постепенно уменьшая до слабого, не перемешивая. Затем снять с огня и дать каше настояться еще 10 минут.

Крупы являются богатым источником полезных веществ. Нет ни одной крупы, в которой бы ни содержались витамины и минеральные вещества, клетчатка и белки, объясняет диетолог Ангелина Коваленко. Особенно, по мнению специалиста, богаты полезными веществами рисовая, овсяная и гречневая крупы. Манная и пшенная несколько беднее, но у них есть свое преимущество – они легче перевариваются.Каши очень полезно есть на завтрак. Содержащийся в крупах белок после тепловой обработки хорошо усваивается, а углеводы заряжают энергией на целый день.– По поводу того, что каша будет способствовать лишнему весу, можно не переживать, - утверждает специалист. – Это заблуждение. Рис, гречка и овсянка вообще считаются малокалорийными. Если съесть кашу в первой половине дня и не добавлять в нее слишком много варенья, сливочного масла или сахара, на весе это не отразится. К тому же клетчатка выполнит роль «чистильщика», освободив организм от излишних жиров и продуктов жизнедеятельности.Овсяная каша уменьшает уровень холестерина в крови, улучшает пищеварение, оказывает обволакивающее действие при гастрите и язве желудка.– Регулярное употребление продукта способствует нормализации метаболических процессов, - перечисляет диетолог. – Она содержит калий, кальций, фосфор, натрий, магний, цинк, железо, витамины А, Е, К, РР, В1, В2, В6. Кроме того, в ней много растительного белка, углеводов, она содержит клетчатку, лецитин и линолевую кислоту. В готовую кашу можно добавить всего, чего душа пожелает, – ягоды и орехи, любые фрукты. Варить кашу на молоке или на воде – также дело вкуса.В составе манной каши - крахмал (70%), белки, витамин Е, В1, В2, В9, РР, минеральные вещества (калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, кобальт, марганец, медь, молибден, фтор, цинк), глютен и немного клетчатки. Так как эта каша быстро готовится, все полезные вещества в ней лучше сохраняются.– Однако есть и нюансы, - отмечает Ангелина Коваленко. - Манная крупа способствует связыванию кальция в организме. Поэтому манку не рекомендуется давать детям до года, а детям до трех лет ее количество нужно ограничивать. Кроме того, глютен (клейковину) некоторые люди не переносят.Этот замечательный диетический продукт будет особенно уместен при болезнях ЖКТ и после операций, - когда организм требует легко перевариваемую пищу.Королева каш – гречневая - укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение, помогает работе сердца и печени, повышает гемоглобин, снижает уровень холестерина и сахара в крови, способствует метаболическим процессам. В ее составе - крахмал, белки, жиры, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, фтор, цинк, витамины группы В, витамин Е, лецитин.По своему химическому составу гречка вполне может заменить мясо. Употребление этой каши полезно абсолютно всем. Но, несмотря на огромную пользу гречневой крупы, злоупотреблять ею все-же не стоит – например, длительное время находиться на гречневой монодиете.Рисовая каша является одной из самых универсальных, она подходит и детям, и взрослым. Этот продукт отлично усваивается. В составе рисовой каши - крахмал, белки, витамины Е, В1, В2, фолиевая кислота, ниацин, а также аминокислоты, необходимые организму для обновления клеток.Такая каша относится к числу диетических блюд, используется в программах похудения, показана людям с повышенной кислотностью (гастрите, язве), помогает при диарее.Пшенная каша содержит вещества, которые способны связывать ионы тяжелых металлов и выводить из организма шлаки и токсины. Поэтому пшенку стоит включить в свой рацион жителям больших городов с загрязненной экологией.– Кроме того, ценность этой крупы давно оценили кардиологи, - отмечает диетолог. - Они советуют ее своим пациентам, поскольку пшено – это богатый источник калия, который незаменим в лечении нарушений сердечной деятельности. А еще пшенка содержит клетчатку, белки, углеводы, кремний, железо, магний, фосфор, витамины группы В, РР, Е. Она способствует снижению уровня холестерина в крови, очищает организм, улучшает работу желудочно-кишечного тракта.