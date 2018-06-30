Каша в тренде: чем полезны крупы?

На завтрак – то, что надо!
Крупы являются богатым источником полезных веществ. Нет ни одной крупы, в которой бы ни содержались витамины и минеральные вещества, клетчатка и белки, объясняет диетолог Ангелина Коваленко. Особенно, по мнению специалиста, богаты полезными веществами рисовая, овсяная и гречневая крупы. Манная и пшенная несколько беднее, но у них есть свое преимущество – они легче перевариваются.
Каши очень полезно есть на завтрак. Содержащийся в крупах белок после тепловой обработки хорошо усваивается, а углеводы заряжают энергией на целый день.
– По поводу того, что каша будет способствовать лишнему весу, можно не переживать, - утверждает специалист. – Это заблуждение. Рис, гречка и овсянка вообще считаются малокалорийными. Если съесть кашу в первой половине дня и не добавлять в нее слишком много варенья, сливочного масла или сахара, на весе это не отразится. К тому же клетчатка выполнит роль «чистильщика», освободив организм от излишних жиров и продуктов жизнедеятельности.
Овсянка
Овсяная каша уменьшает уровень холестерина в крови, улучшает пищеварение, оказывает обволакивающее действие при гастрите и язве желудка.
– Регулярное употребление продукта способствует нормализации метаболических процессов, - перечисляет диетолог. – Она содержит калий, кальций, фосфор, натрий, магний, цинк, железо, витамины А, Е, К, РР, В1, В2, В6. Кроме того, в ней много растительного белка, углеводов, она содержит клетчатку, лецитин и линолевую кислоту. В готовую кашу можно добавить всего, чего душа пожелает, – ягоды и орехи, любые фрукты. Варить кашу на молоке или на воде – также дело вкуса.
Манка
В составе манной каши - крахмал (70%), белки, витамин Е, В1, В2, В9, РР, минеральные вещества (калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, кобальт, марганец, медь, молибден, фтор, цинк), глютен и немного клетчатки. Так как эта каша быстро готовится, все полезные вещества в ней лучше сохраняются.
– Однако есть и нюансы, - отмечает Ангелина Коваленко. - Манная крупа способствует связыванию кальция в организме. Поэтому манку не рекомендуется давать детям до года, а детям до трех лет ее количество нужно ограничивать. Кроме того, глютен (клейковину) некоторые люди не переносят.
Этот замечательный диетический продукт будет особенно уместен при болезнях ЖКТ и после операций, - когда организм требует легко перевариваемую пищу.
Гречка
Королева каш – гречневая - укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение, помогает работе сердца и печени, повышает гемоглобин, снижает уровень холестерина и сахара в крови, способствует метаболическим процессам. В ее составе - крахмал, белки, жиры, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, фтор, цинк, витамины группы В, витамин Е, лецитин.
По своему химическому составу гречка вполне может заменить мясо. Употребление этой каши полезно абсолютно всем. Но, несмотря на огромную пользу гречневой крупы, злоупотреблять ею все-же не стоит – например, длительное время находиться на гречневой монодиете.
Рис
Рисовая каша является одной из самых универсальных, она подходит и детям, и взрослым. Этот продукт отлично усваивается. В составе рисовой каши - крахмал, белки, витамины Е, В1, В2, фолиевая кислота, ниацин, а также аминокислоты, необходимые организму для обновления клеток.
Такая каша относится к числу диетических блюд, используется в программах похудения, показана людям с повышенной кислотностью (гастрите, язве), помогает при диарее.
Пшенка
Пшенная каша содержит вещества, которые способны связывать ионы тяжелых металлов и выводить из организма шлаки и токсины. Поэтому пшенку стоит включить в свой рацион жителям больших городов с загрязненной экологией.
– Кроме того, ценность этой крупы давно оценили кардиологи, - отмечает диетолог. - Они советуют ее своим пациентам, поскольку пшено – это богатый источник калия, который незаменим в лечении нарушений сердечной деятельности. А еще пшенка содержит клетчатку, белки, углеводы, кремний, железо, магний, фосфор, витамины группы В, РР, Е. Она способствует снижению уровня холестерина в крови, очищает организм, улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Как готовить
Важно правильно сварить кашу, чтобы в ней сохранилось максимальное количество полезных веществ. Так, все крупы, кроме гречки и риса, нужно закладывать в кипящую воду, варить до полуготовности. Затем слить воду, добавить молоко и масло, и оставить томиться на умеренном огне, постепенно доводя до готовности. Гречку нужно варить на воде, в соотношении 1:2 (под плотно закрытой крышкой). После закипания доваривать на умеренном огне до полного впитывания воды, не перемешивая. Рисовую кашу нужно варить из расчета на стакан риса - 1,5 стакана воды. Варить 12 минут (под плотно закрытой крышкой) сначала на сильном огне, постепенно уменьшая до слабого, не перемешивая. Затем снять с огня и дать каше настояться еще 10 минут.