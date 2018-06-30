Как выбрать эффективный солнцезащитный крем 30 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Вот и наступила пора отпусков. Харьковчане отправляются на отдых к морю или загорают на местных пляжах. Получить ровный загар и не обуглиться под палящим солнцем помогут солнцезащитные кремы. Как же выбрать для себя идеальное средство?

Специалисты рекомендуют пользоваться солнцезащитным кремом всем без исключения. Он нужен для того, чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца, преждевременного старения, а также от солнечных ожогов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.



Но какое же средство выбрать? Сначала разберемся в в аббревиатурах на этикетках.

Первое (и наверняка единственное), на что все обращают внимание – фактор SPF. Цифра, которая стоит рядом с аббревиатурой SPF, обозначает, во сколько раз можно увеличить время безопасного пребывания на солнце без риска получить солнечный ожог.



Значок UVA показывает, что средство защищает вашу кожу от ультрафиолетовых лучей типа А и разработано с учетом всех требований Евросоюза.



Также на упаковке солнцезащитного средства можно увидеть аббревиатуру РА+, которая указывает на интенсивность защиты от солнечных UVA-лучей. Обозначается индекс PA знаками «плюс»: «+», «++» или «+++».



Надпись на этикетке «широкий спектр защиты» означает, что крем защитит как от всего спектра UVA и UVB-лучей.



Далее изучим состав средств для защиты от солнца.



Существует три типа солнцезащитных средств: с физическими, химическими фильтрами, а также комбинированные, в составе которых присутствуют и физические, и химические фильтры. Последние являются самым оптимальным вариантом для защиты кожи лица и тела. Физические (минеральные) фильтры отбивают и блокируют солнечный свет с поверхности кожи по принципу зеркала. Химические фильтры, которые также должны быть в составе солнцезащитного крема, поглощают солнечные лучи.



При покупке солнцезащитного крема необходимо обратить внимание на его состав. В него обязательно должны входить такие физические фильтры, как оксид цинка (Zinc Oxide) и диоксид титана (Titanium Dioxide), а также авобезон (Avobenzone) – главный химический фильтр. Если вы нашли эти три компонента в составе крема для защиты от солнца, можете не переживать, – они эффективно защитят кожу от UVA- и UVB-лучей.