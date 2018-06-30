Facebook успешно испытал лазерную пушку, которая стреляет интернетом 30 июня 2018 г. источник 0 0

Facebook провел успешные воздушные испытания лазера, способного распространять беспроводную интернет-связь в небе над Калифорнией.

Для этого американский технологический гигант установил специальную лазерную пушку на борту небольшого самолета марки Cessna.



Как пишет Business Insider, в эксперименте были задействованы два компонента. Один из них - так называемый "лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования", который был установлен на самолете. А другой - "наземная оптическая станция", которая выявляла и соединялась с лазером с земли.



С помощью этих устройств Facebook смог достичь установления скоростного интернет-соединения между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 Гигабит.