Конституционный суд Австрии признал существование третьего пола 30 июня 2018 г. источник 0 0

Конституционный суд Австрии решил, что власть должна позволять людям обозначать себя в официальных документах как кого-то другого, чем мужчина или женщина.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Associated Press, решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуала.



Суд постановил, что необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женский или мужской. В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.



В ноябре 2017 года Конституционный суд Германии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния.