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Конституционный суд Австрии признал существование третьего пола

Конституционный суд Австрии признал существование третьего пола
Конституционный суд Австрии решил, что власть должна позволять людям обозначать себя в официальных документах как кого-то другого, чем мужчина или женщина.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Associated Press, решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуала.

Суд постановил, что необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женский или мужской. В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Германии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния.

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