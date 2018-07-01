Культура

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На Салтовке отпразднуют Ивана Купала

На Салтовке отпразднуют Ивана Купала
В следующую пятницу, 6 июля, в пляжно-развлекательном парке «Акважур» на ул. Героев Труда состоится фестиваль флористики и ремесел Ivana Kupala Fest.
В этом году организаторы подготовили яркую, насыщенную тематическую программу, сообщает пресс-служба Ivana Kupala Fest. Гости фестиваля смогут посетить ярмарку традиционных ремесел и выставку-продажу национальных сувениров, поучаствовать в создании украинского панно "Дерево жизни", а также конкурсной программе.
 
– Целью нашего фестиваля является популяризация и сохранение украинских традиций и обрядов празднования Ивана Купала среди жителей Харькова, — говорит начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов горсовета Виктория Грецкая-Миргородская.

Для любителей прикладного искусства пройдут мастер-классы: роспись писанок; изготовление куклы-мотанки; плетение купальских венков из трав и цветов от студии; изготовление изделий из стекла и керамики; песочная анимация; изготовление традиционных украинских украшений.

После захода солнца планируется – кульминация праздника. Продолжая многовековые традиции, во время Ivana Kupala Fest пройдет тематический квест в поисках цветка папоротника, прыжки через костер, обряд сожжения чучела Купала и Марены, а также фаер-шоу.

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