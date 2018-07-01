В Харькове пройдет пикет против расизма 1 июля 2018 г. источник 0 0

Сегодня, 1 июля, в Харькове пройдет акция-пикет против ксенофобии и расизма. Мероприятие назначено на 16-00, место проведения - площадь Конституции.

Акиця связана с событиями 23го июня во Львове, где праворадикалы напали на поселение ромов. Во время нападения был убит 24-летний парень и ранены 3ое человек, в том числе 10 летний ребенок и его мать.



Организаторы акции обвиняют в произошедшем "националистические организации" и обвиняют полицию в бездействии.



В заявлении организаторов так же говорится: "Нельзя отрицать, что на волне пассивности широких масс к происшествиям такого рода, базирующихся на высказываниях вроде: “отчасти, ромы сами виноваты. Довели местное население антисоциальной деятельностью, вот и получили по заслугам”, в совокупности с бездействием правоохранительных органов, мы получаем процесс толерирующий подобные действия со стороны агрессивно настроенных правых, давая понять, что подобного рода нападения не имеют последствий для нападающих. Что соответственно представляет опасность для других меньшинств и активистских групп, не соответствующих правой повестке".



Организаторы призвали принять участие в акции всех, кто "не поддерживает насилие на почве расовой, этнической, гендерной и другой принадлежности".