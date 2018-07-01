В харьковском кафе произошла драка 1 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 1

В одном из харьковских кафе по ул. Краснодарской сегодня, 1 июля, около 00.23 произошел конфликт между посетителями и работниками заведения.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что между официантом и группой молодых людей возник словесный конфликт по поводу заказа и расчета. Администратор заведения вызвала охрану. Во время выяснения обстоятельств между тремя отдыхающими и тремя охранниками произошла потасовка, в ходе которой один из охранников получил синяки и рассек бровь.



Гости заведения расплатились по счету, конфликт был исчерпан.



По факту телесных повреждений охранника решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.



Полиция устанавливает очевидцев и все обстоятельства и данного происшествия.