Происшествия

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В харьковском кафе произошла драка

В харьковском кафе произошла драка
В одном из харьковских кафе по ул. Краснодарской сегодня, 1 июля, около 00.23 произошел конфликт между посетителями и работниками заведения.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что между официантом и группой молодых людей возник словесный конфликт по поводу заказа и расчета. Администратор заведения вызвала охрану. Во время выяснения обстоятельств между тремя отдыхающими и тремя охранниками произошла потасовка, в ходе которой один из охранников получил синяки и рассек бровь.

Гости заведения расплатились по счету, конфликт был исчерпан.

По факту телесных повреждений охранника решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Полиция устанавливает очевидцев и все обстоятельства и данного происшествия.

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