Безопасность электронных сигарет не доказана 1 июля 2018 г. Анна Борисова 0 0

От электронных сигарет лучше держаться подальше, утверждают специалисты Министерства охраны здоровья Украины. Еще не сделаны выводы об их влиянии на здоровье в долгосрочной перспективе.

Электронные сигареты сегодня позиционируют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. В то же время нет убедительных доказательств того, что переход на электронные сигареты является удачным решением даже для курильщиков со стажем.



По данным МОЗ Украины, исследования по влиянию электронных сигарет на здоровье все еще продолжаются. И сегодня у международного медицинского сообщества нет однозначного мнения по поводу степени вреда электронных сигарет для здоровья. Наряду с этим количество потребителей электронных сигарет в мире постоянно увеличивается. Если в 2011 году их насчитывалось 7 миллионов человек, то пять лет спустя – уже 35 миллионов.



В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) отмечают, что в целом электронные сигареты являются менее вредными, чем табак. Однако в составе жидкости большинства электронных изделий также есть никотин, вызывающий зависимость. Ряд ученых настаивает на том, что дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышать риски болезней сердца, рака легких и воспаления легких.



Переход на электронные сигареты способствует возникновению так называемого дуального (двойного) стиля курения, предполагающего одновременное потребление электронных и обычных сигарет. А это еще больший риск для здоровья.



К сожалению, популярность курения электронных сигарет растет среди подростков. По данным глобального опроса молодежи относительно употребления табака (2017 год), в нашей стране почти каждый 5-й подросток 13-15 лет является потребителем электронных сигарет.



Поскольку на сегодняшний день нет четких данных о безопасности электронных сигарет (а также о степени опасности, связанной с этим), от их потребления лучше отказаться, отмечают в Министерстве охраны здоровья Украины.