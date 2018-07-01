Билеты в космос начнут продавать в следующем году 1 июля 2018 г. Виктор Галич 0 0

Частная космическая компания Blue Origin объявила, что продажа билетов на суборбитальный космический полет для начинающих космических туристов начнется со следующего года.

О планах компании рассказал на саммите Amazon Web Services, который состоялся в Вашингтоне (США), старший вице-президент Роб Мейерсон, пишет Gizmodo.



По его словам, у космических билетов и цена будет космическая. По предварительным данным, стоимость одного места на корабле будет варьироваться от 50 тысяч до 250 тысяч долларов.



Капсула New Shepard вмещает шесть астронавтов. Она достаточно просторна, ее площадь – почти 50 квадратных метров, что в десять раз больше, чем на капсуле Mercury от NASA.



Blue Origin обещает космическим туристам, что как только капсула пересечет границу, отделяющую атмосферу Земли от космоса (это примерно 100 км над Землей), пассажиры смогут отстегнуть ремни безопасности и поплавать в невесомости. Миссия завершается прыжком с парашютом и мягкой посадкой на территории пустыни в Техасе.



На сегодняшний день компания провела восемь тестов. На последнем испытании, которое прошло 29 апреля, были отмечены успешный взлет, разделение капсул экипажа и мягкая посадка с парашютами.



Дата следующего испытательного полета не называется, но предполагается, что это произойдет нынешним летом. И уже в этом году компания хотела бы начать тестирование системы запуска с людьми на борту.