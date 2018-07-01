Экономика

  • 189
    •  / 

В Украине начали округлять суммы в чеках: как это выглядит (инфографика)

В Украине начали округлять суммы в чеках: как это выглядит (инфографика)
Национальный банк Украины с 1 июля прекратил чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также ввел правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.
При этом, как подчеркнули в НБУ, округление не будет применяться при безналичных расчетах и будет касаться только общей суммы покупки в чеке или ином документе.



По информации Нацбанка, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в обращение ранее, и далее будут использоваться как средство платежа. Регулятор не будет изымать их из обращения. В НБУ напомнили, что решение о прекращении чеканки мелких монет с введением правил округления общей суммы покупки при наличных расчетах позволит сократить расходы государства на обеспечение денежного обращения на более чем 90 млн грн в год. В этой связи предприятия торговли и сферы услуг, применяющие регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов будут указывать в чеках общие суммы до и после округления, которое в рамках законодательства не будет считаться скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг).

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3058.2 грн
100 USD 2632.75 грн
10 RUB 4.17 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи