В Украине начали округлять суммы в чеках: как это выглядит (инфографика)

Национальный банк Украины с 1 июля прекратил чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также ввел правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

При этом, как подчеркнули в НБУ, округление не будет применяться при безналичных расчетах и будет касаться только общей суммы покупки в чеке или ином документе.По информации Нацбанка, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в обращение ранее, и далее будут использоваться как средство платежа. Регулятор не будет изымать их из обращения. В НБУ напомнили, что решение о прекращении чеканки мелких монет с введением правил округления общей суммы покупки при наличных расчетах позволит сократить расходы государства на обеспечение денежного обращения на более чем 90 млн грн в год. В этой связи предприятия торговли и сферы услуг, применяющие регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов будут указывать в чеках общие суммы до и после округления, которое в рамках законодательства не будет считаться скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг).