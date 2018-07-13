Харьков

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В Харькове перекроют центральные улицы

В Харькове перекроют центральные улицы
Движение транспорта по ряду улиц в центре Харькова будет запрещено с 10:00 до 13:30 в воскресенье, 15 июля.
Территория запрета ограничена Харьковской набережной, ул. Маршала Бажанова, на участке от Харьковской набережной до ул. Куликовской, ул. Куликовской, ул. Гражданской.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением велогонки по улицам города. Объезд будет организован по прилегающим пер. Фейербаха, пл. Фейербаха и пр. Московскому.

Автобусы №241э, 269э, 272э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Шевченко - пер. Фейербаха – пл. Фейербаха - пр. Московский и далее по маршруту.

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