Политика

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В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Олега Сенцова о его помиловании

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Олега Сенцова о его помиловании
Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента России.
"Конечно, это (обращение матери Сенцова, - ред.) будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, в том числе матери, Песков ответил: "Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию".

При этом он заявил, что "такие случаи (помилования по ходатайству матери) в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования".

Песков также заявил, что о ходатайстве Людмилы Сенцовой в Кремле узнали из СМИ и "не могут относиться к этому как к официальному обращению".

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