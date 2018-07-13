В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Олега Сенцова о его помиловании 13 июля 2018 г. источник 0 0

Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента России.