В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Олега Сенцова о его помиловании

"Конечно, это (обращение матери Сенцова
, - ред.) будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, в том числе матери, Песков ответил: "Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию".
При этом он заявил, что "такие случаи (помилования по ходатайству матери) в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования".
Песков также заявил, что о ходатайстве Людмилы Сенцовой в Кремле узнали из СМИ и "не могут относиться к этому как к официальному обращению".