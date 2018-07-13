Студенты харьковского вуза отрабатывают армейские навыки 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На базе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба продолжаются учебные сборы с выпускниками факультета подготовки офицеров запаса по контракту.

Свои армейские навыки на практике совершенствуют около 1000 юношей и девушек из 42 гражданских вузов, расположенных в разных уголках Украины.



Так, в течение всего срока обучения студенты успешно осваивали теоретические знания по общевойсковой, тактической, военно-технической и военно-специальной подготовке и методике работы с личным составом. Для занятий использовались специализированные аудитории ХНУВС, современные образцы вооружения, военная и специальная техника и т.п.



По словам командования университета, сейчас будущие офицеры запаса проходят заключительный этап обучения. Главная их задача заключается в приобретении умений и навыков выполнения служебных обязанностей по будущей военно-учетной специальности.



Особенностью нынешних сборов является практическая направленность всех видов занятий. Также значительная часть времени отведена практическим занятиям на тактическом полигоне ХНУВС, где курсанты осваивают навыки ведения общевойскового боя. Обязательным элементом этого финального этапа обучения является прохождение психологической полосы препятствий и отработка вопросов оказания первой медицинской помощи, ознакомление с элементами тактической медицины.



Подавляющее большинство офицеров – командиров учебных подразделений являются участниками боевых действий, которые выполняли задачи в районе проведения АТО/ООС. Военнослужащие Вооруженных сил Украины охотно делятся своим боевым опытом с будущими защитниками Украины.



В конце июля выпускники факультета подготовки офицеров запаса по контракту ХНУВС торжественно примут Военную присягу на верность украинскому народу и впоследствии им предоставят воинское звание «младший лейтенант запаса».