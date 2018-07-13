Крым

  • 251
    •  / 

В Крыму резко сократилась растительность

В Крыму резко сократилась растительность
Спутниковые данные свидетельствуют о резком сокращении зеленой растительности в Крыму. В некоторых частях Крымского полуострова индекс NDVI, который используется для количественной оценки растительного покрова, снизился до отметки 0,3 (по шкале от 0 до 1).
Об этом сообщило в пятницу, 13 июля, Министерство по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц.





МинВОТ винит в этом оккупационную власть и низкое количество осадков.

По оценкам украинских чиновников, сложившаяся ситуация может привести к уничтожению заповедных ландшафтов, эрозии почв, невозможности ведения традиционного сельского хозяйства.

Напомним, в 2016 году в Институте Горшенина прошло несколько круглых столов, посвященных экологии Крыма под оккупацией. На одном из них советник министра аграрной политики и продовольствия Александр Лиев сообщил, что в связи с прекращением поступления днепровской воды в Северо-Крымский канал 400 тыс. га земли в Крыму стали неплодородными.

Основатель проекта Free Crimea Тарас Березовец говорил, что север Крымского полуострова возвращается в состояние полупустыни. В составе Украины этот регион был искусственно превращен в оазис, а сейчас он возвращается в свое первоначальное состояние, каким он был до 1954 года.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3071.44 грн
100 USD 2620.68 грн
10 RUB 4.2096 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи