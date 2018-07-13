В Крыму резко сократилась растительность

Спутниковые данные свидетельствуют о резком сокращении зеленой растительности в Крыму. В некоторых частях Крымского полуострова индекс NDVI, который используется для количественной оценки растительного покрова, снизился до отметки 0,3 (по шкале от 0 до 1).

Об этом сообщило в пятницу, 13 июля, Министерство по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц.МинВОТ винит в этом оккупационную власть и низкое количество осадков.По оценкам украинских чиновников, сложившаяся ситуация может привести к уничтожению заповедных ландшафтов, эрозии почв, невозможности ведения традиционного сельского хозяйства.Напомним, в 2016 году в Институте Горшенина прошло несколько круглых столов, посвященных экологии Крыма под оккупацией. На одном из них советник министра аграрной политики и продовольствия Александр Лиев сообщил, что в связи с прекращением поступления днепровской воды в Северо-Крымский канал 400 тыс. га земли в Крыму стали неплодородными.Основатель проекта Free Crimea Тарас Березовец говорил, что север Крымского полуострова возвращается в состояние полупустыни. В составе Украины этот регион был искусственно превращен в оазис, а сейчас он возвращается в свое первоначальное состояние, каким он был до 1954 года.