На Харьковщине юноша погиб от удара током

18-летний парень погиб от удара током в Балаклее 12 июля.
Установлено, что 18-летний житель села Вербовка вместе со своим товарищем после прогулки возвращались домой. Когда они проходили мимо грузовых вагонов, парень решил залезть на один из них и проверить, выдержит ли его линия электросети. Прикоснувшись к проводу, он получил удар электрическим током и упал на землю. В результате юноша умер на месте трагедии.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.