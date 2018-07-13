На Харьковщине юноша погиб от удара током 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

18-летний парень погиб от удара током в Балаклее 12 июля.

Установлено, что 18-летний житель села Вербовка вместе со своим товарищем после прогулки возвращались домой. Когда они проходили мимо грузовых вагонов, парень решил залезть на один из них и проверить, выдержит ли его линия электросети. Прикоснувшись к проводу, он получил удар электрическим током и упал на землю. В результате юноша умер на месте трагедии.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».



Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.