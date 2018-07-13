В Украине началась вступительная кампания – 2018

Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов начались 2 июля и заканчиваются в 18 часов 25 июля. Прием заявлений и документов в вузы заканчивается в 18 часов 20 июля для абитуриентов, которые должны проходить собеседования, вступительные экзамены или творческие конкурсы, и 26 июля - для тех, кто поступает только на основе сертификатов ВНО, , сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА
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Напомним, в этом году абитуриенты могут подать до 7 заявлений на места государственного и регионального заказа не более чем на 4 специальности.
В 2018 году принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания 2016, 2017 и 2018 годов. Сертификаты ВНО по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам принимаются только за 2018 год.
Формирование рейтинговых списков поступающих будет проходить не позднее 1 августа. Зачисление поступающих по государственным или региональным заказам проводится 7 августа, контрактников - не позднее 30 сентября.
Что касается желающих поступить на обучение для получения степени магистра, сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение определяются правилами приема учебного заведения. При этом прием документов заканчивается не ранее 26 июля, а зачисление на обучение по государственному заказу проходит не позднее 15 сентября.
Жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в вузы по упрощенной системе через образовательные центры «Донбасс-Украина», «Крым-Украина».
На территории Харьковской области функционируют:
- Образовательный центр «Донбасс-Украина» на базе уполномоченного ЗВО «Луганский национальный аграрный университет» (г. Харьков, ул. Алчевских, 44, каб. № 101), ответственное лицо - Васюренко Лариса Валентиновна, конт. тел. (095) 644-38-21 .
- Образовательный центр «Крым-Украина» на базе уполномоченного ЗВО «Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко» (г. Харьков, ул. Мироносицкая, 92, каб. 105), ответственное лицо - Миленин Андрей Николаевич, конт. тел. (066) 181-68-76.
Образовательные центры будут работать до 28 сентября.