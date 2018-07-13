В Украине началась вступительная кампания – 2018 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 12 июля заявления и документы от абитуриентов принимают 35 заведений высшего образования Харьковской области - 23 университета, 7 академий и 5 институтов.