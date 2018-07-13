Захват заложников в Харькове: террорист признал свою вину 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Владимир Безух, который 30 декабря 2017 года взял заложников в отделении «Укрпочты» на улице Шевченко в Харькове, частично признал свою вину.

Он признает себя виновным в захвате заложников, но не признает сябя виновным в хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



Безуху продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.



Следующее заседание назначено на 7 сентября.



Напомним, днем 30 декабря 2017 года мужчина в балаклаве забаррикадировался в отделении «Укрпочты» в Харькове, взяв в заложники всех, кто находился в это время в помещении. Всего в заложниках находилось 9 человек (3 сотрудника почты и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а Владимир Безух - задержан.



Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват и удержание лиц в качестве заложников). Согласно санкции этой статьи, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



Также Безуху инкриминируется незаконное изготовление и хранение наркотиков.