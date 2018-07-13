Здоровье

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Где в Харькове нельзя купаться

Где в Харькове нельзя купаться
По состоянию на 13 июля в Харьковской области не рекомендуется купаться на четырех пляжах. 
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в воде, отобранной на городском пляже в Балаклее на реке Ляховка и на детском пляже на реке Балаклейка, обнаружено свехрнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек.

Кроме этого, в воде Лозовенкивського водохранилища (пляж «Баден-Баден» в пос. Малая Даниловка Дергачевского района) и в реке Харьков (пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке) ранее был обнаружен антиген ротавируса, что свидетельствует о наличии в воде возбудителя ротавирусной инфекции. В связи с этим не рекомендуется купание на этих пляжах.

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