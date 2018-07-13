Где в Харькове нельзя купаться

По состоянию на 13 июля в Харьковской области не рекомендуется купаться на четырех пляжах.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в воде, отобранной на городском пляже в Балаклее на реке Ляховка и на детском пляже на реке Балаклейка, обнаружено свехрнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек.
Кроме этого, в воде Лозовенкивського водохранилища (пляж «Баден-Баден» в пос. Малая Даниловка Дергачевского района) и в реке Харьков (пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке) ранее был обнаружен антиген ротавируса, что свидетельствует о наличии в воде возбудителя ротавирусной инфекции. В связи с этим не рекомендуется купание на этих пляжах.