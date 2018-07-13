Происшествия

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В Харьковском районе горел завод: есть погибший

В Харьковском районе горел завод: есть погибший
На территории производственного предприятия в Будах на ул.Железнодорожной, 1 (Харьковский р-н) 13 июля в 2:40 возник пожар.
К месту происшествия выехали четыре отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия горели пенопластовые изделия на 2-м этаже производственного здания. Площадь пожара составила 100 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело 31-летнего мужчины.

В 4:05 пожар был локализован, в 6:07 - ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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