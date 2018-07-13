В Харьковском районе горел завод: есть погибший 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На территории производственного предприятия в Будах на ул.Железнодорожной, 1 (Харьковский р-н) 13 июля в 2:40 возник пожар.

К месту происшествия выехали четыре отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия горели пенопластовые изделия на 2-м этаже производственного здания. Площадь пожара составила 100 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело 31-летнего мужчины.



В 4:05 пожар был локализован, в 6:07 - ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.