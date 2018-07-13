Сколько стоят туристические путевки в космос 13 июля 2018 г. источник 0 0

Компания Blue Origin будет продавать туристам места на своем корабле New Shepard для суборбитальных полетов. Стоимость таких туров колеблется от $ 200 тыс. до $ 300 тыс.

Вице-президент Blue Origin Роберт Мейерсон заявил, что компания намерена начать продажу билетов для туристов в 2019 году.



Только о том, когда именно предполагается приступить к бронированию и продаже мест на New Shepard и по какой цене, пока неизвестно.



Напомним, что космический корабль для туристов совершил с ноября 2015 уже восемь успешных испытательных полетов в автоматическом режиме. На борт такой корабль сможет брать не более шести пассажиров.



Последний полет состоялся 29 апреля.



Руководитель технологического отдела Blue Origin Дина Кассмена сказал, что следующее испытание может быть проведено до конца лета.



Первыми пассажирами корабля станут сотрудники Blue Origin.



Отмечается, что каждый полет на орбиту будет обходиться в $ 10 млн. Поэтому компания Blue Origin на начальном этапе терпит убытки.



Blue Origin - одна из частных фирм, которые намерены осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы есть у Virgin Galactic и SpaceX.



Virgin Galactic провела в конце мая тринадцатого испытания своего корабля SpaceShipTwo.



Стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $ 250 тыс.



Сотрудники компании утверждают, что продали уже более 650 билетов.



Среди желающих отправиться на орбиту на этом корабле есть актеры Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.