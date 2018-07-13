Украина

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В Украине ужесточат ответственность за ведение туризма

В Украине ужесточат ответственность за ведение туризма
Кабинет министров намерен усилить ответственности туристических операторов за невыполнение обязательств.
"Мы думаем уже о том, каким образом усилить их ответственность. И правительство над этим работает", - сказал онзаявил премьер-министр Владимир Гройсман

Премьер сообщил, что дал поручение первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, чтобы они совместно с Министерством инфраструктуры создали рабочую группу по этому вопросу.

"И сейчас работают над тем, чтобы… внести предложения, чтобы усилить ответственность за туристическую деятельность", - отметил Гройсман.

Отметим, проблемы украинских туристов с вылетом продолжаются уже несколько недель. Ранее сотни украинских туристов не могли вылететь из аэропортов Туниса, Грузии, Албании и Испании. Также были проблемы с вылетом туристов из украинских аэропортов.

Накануне в Украину из Турции вернулись почти 550 украинцев, рейсы которых задержались.

 

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