В Украине ужесточат ответственность за ведение туризма 13 июля 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров намерен усилить ответственности туристических операторов за невыполнение обязательств.

"Мы думаем уже о том, каким образом усилить их ответственность. И правительство над этим работает", - сказал онзаявил премьер-министр Владимир Гройсман



Премьер сообщил, что дал поручение первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, чтобы они совместно с Министерством инфраструктуры создали рабочую группу по этому вопросу.



"И сейчас работают над тем, чтобы… внести предложения, чтобы усилить ответственность за туристическую деятельность", - отметил Гройсман.



Отметим, проблемы украинских туристов с вылетом продолжаются уже несколько недель. Ранее сотни украинских туристов не могли вылететь из аэропортов Туниса, Грузии, Албании и Испании. Также были проблемы с вылетом туристов из украинских аэропортов.



Накануне в Украину из Турции вернулись почти 550 украинцев, рейсы которых задержались.



