Общество

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Жители Харьковской области получат материальную помощь

Жители Харьковской области получат материальную помощь
Состоялось заседание комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
На рассмотрение комиссии было вынесено 346 обращений граждан, оказавшихся в трудном материальном положении. Адресная денежная помощь гражданам будет направлена в размере 2,4 млн. грн. Выплаты будут осуществляться из областного бюджета.

Помощь получат граждане, нуждающиеся в стоимостном хирургическом вмешательстве, в частности, по замене хрусталика при катаракте, эндопротезировании, стентировании, онкозаболевании, лечении детей. Также средства будут предоставлены пострадавшим от пожара, на возмещение расходов и для решения социально-бытовых вопросов.

Также единовременная материальная помощь была оказана 18 участникам зоны АТО. Максимальный размер единовременной адресной денежной помощи составляет 20 тыс. грн, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

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