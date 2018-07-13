Жители Харьковской области получат материальную помощь 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Состоялось заседание комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации.