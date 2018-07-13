Харьков

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Харьковский суд пополнил бюджет города на более чем на миллион

Харьковский суд пополнил бюджет города на более чем на миллион
Харьковский городской совет обратился в хозяйственный суд Харьковской области с иском о взыскании денежных средств к одному из банков.
Банк приобрел объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке по ул. Мира, 5, который  находится в собственности города, не оформил правоотношения по его использованию. Договор с Харьковским городским советом заключен не был и арендная плата не выплачивалась.

Сумма за использование и владение земельным участком в период с 2014 года по 2017 год составила 1 млн. 285 тыс. грн.

«Приобретение права собственности на нежилое здание автоматически приводит к фактическому приобретению имущественных прав владения и пользования земельным участком, на котором расположено здание. В случае невозможности возвратить безосновательно приобретенное имущество возмещается его стоимость» – объяснили в пресс-службе суда.

Суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, взыскать в пользу Харьковского городского совета бо

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