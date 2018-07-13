Харьковский суд пополнил бюджет города на более чем на миллион 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский городской совет обратился в хозяйственный суд Харьковской области с иском о взыскании денежных средств к одному из банков.

Банк приобрел объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке по ул. Мира, 5, который находится в собственности города, не оформил правоотношения по его использованию. Договор с Харьковским городским советом заключен не был и арендная плата не выплачивалась.



Сумма за использование и владение земельным участком в период с 2014 года по 2017 год составила 1 млн. 285 тыс. грн.



«Приобретение права собственности на нежилое здание автоматически приводит к фактическому приобретению имущественных прав владения и пользования земельным участком, на котором расположено здание. В случае невозможности возвратить безосновательно приобретенное имущество возмещается его стоимость» – объяснили в пресс-службе суда.



Суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, взыскать в пользу Харьковского городского совета бо