Харьков

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В Харьковской области проверили все объекты с массовым пребыванием людей

В Харьковской области проверили все объекты с массовым пребыванием людей
Сотрудниками Главного управления ГСЧС в Харьковской области в течение апреля - июня этого года было организовано и проведено 2006 проверок (что составляет 100% от общего количества) по соблюдению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской защиты на объектах.
– Во время этих проверок выявлено более 14 тыс. нарушений, более 2 тысяч ответственных и должностных лиц привлечены к административной ответственности, – сообщил  и.о. заместителя начальника ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Сергей Колосовский. – В соответствии с требованиями статьи 68 Кодекса гражданской защиты Украины направлено в Харьковский окружной административный суд 23 иска о плановом или частичном приостановлении работы объектов (4 объекта здравоохранения, 6 - образования, 13 торговых и культурно-зрелищных объектов).

По результатам проверок руководителям сельхозпредприятий вручили акты и предписания об устранении нарушений, 62 должностных лица привлечены к административной ответственности. Во время проверок также проводятся дополнительные обучение и инструктажи со всеми работниками сельхозпредприятий, отработка планов пожаротушения и ликвидации других чрезвычайных ситуаций, сообщили в ХОГА.

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