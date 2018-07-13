В Харьковской области проверили все объекты с массовым пребыванием людей 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудниками Главного управления ГСЧС в Харьковской области в течение апреля - июня этого года было организовано и проведено 2006 проверок (что составляет 100% от общего количества) по соблюдению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской защиты на объектах.