В Украине тюремную охрану хотят вооружить электрошокерами 13 июля 2018 г. источник 0 0

Сотрудники учреждений исполнения наказаний могут получить на вооружение электрошокеры Taser и телескопические дубинки: соответствующий вопрос сейчас прорабатывает Министерство юстиции.

«В рамках внедрения инноваций в системе обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы современными образцами вооружения, средствами индивидуальной защиты, прорабатывается вопрос о экипировке персонала современными средствами безопасности, в частности электропроводящими специальными средствами Taser», – рассказал заместитель главы Минюста Денис Чернышов.



Также он добавил, что электрошокеры используются стражами порядка во всем мире, в том числе и в пенитенциарных учреждениях, и «является одним из самых эффективных и безопасных при его применении для прекращения и предотвращения преступлений, неповиновений и физического сопротивления».