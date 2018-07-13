Украина

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В Украине тюремную охрану хотят вооружить электрошокерами

В Украине тюремную охрану хотят вооружить электрошокерами
Сотрудники учреждений исполнения наказаний могут получить на вооружение электрошокеры Taser и телескопические дубинки: соответствующий вопрос сейчас прорабатывает Министерство юстиции.
«В рамках внедрения инноваций в системе обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы современными образцами вооружения, средствами индивидуальной защиты, прорабатывается вопрос о экипировке персонала современными средствами безопасности, в частности электропроводящими специальными средствами Taser», – рассказал заместитель главы Минюста Денис Чернышов.

Также он добавил, что электрошокеры используются стражами порядка во всем мире, в том числе и в пенитенциарных учреждениях, и «является одним из самых эффективных и безопасных при его применении для прекращения и предотвращения преступлений, неповиновений и физического сопротивления».

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