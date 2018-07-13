В центре Харькова меняют водопроводные сети

Ремонтные работы проводятся методом санации, без отключения жилых домов от водоснабжения. Всего будет заменено около 300 м трубы диаметром 160 мм. Работы охватят часть ул. Культуры - от пр. Науки до ул. Ромена Роллана.
– Здесь заменят технически изношенную стальную трубу, которая прослужила не один десяток лет, на полиэтиленовую, гарантийный срок эксплуатации которой - 50 лет. Работы проводятся бестраншейным методом, для чего выполняется вскрытие трубы в нескольких местах, после чего новая труба санируется в старую без вскрытия проезжей части. Это значительно ускоряет работу, – рассказал заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.
На сегодняшний день работы выполнены на 70%, завершить их, включая благоустройство мест разрытий, планируется до 20 июля. После этого по ул. Культуры будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия.
Уже с 16 июля коммунальщики приступят к перекладке сетей по ул. Сумской, на участке от ул. Скрипника до пл. Театральной. Здесь планируют заменить 380 м трубопровода.
Всего с начала года в Харькове было заменено около 10,5 км сетей водоснабжения, в том числе 1,2 км в Шевченковском районе. По словам Николая Завады, до конца года на предприятии планируют заменить 25 км сетей, сообщает пресс-служба горсовета
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