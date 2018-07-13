Харьков

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В центре Харькова меняют водопроводные сети

В центре Харькова меняют водопроводные сети
КП «Харьковводоканал» проводит замену изношенного участка трубопровода по ул. Культуры.
Ремонтные работы проводятся методом санации, без отключения жилых домов от водоснабжения. Всего будет заменено около 300 м трубы диаметром 160 мм. Работы охватят часть ул. Культуры - от пр. Науки до ул. Ромена Роллана.

– Здесь заменят технически изношенную стальную трубу, которая прослужила не один десяток лет, на полиэтиленовую, гарантийный срок эксплуатации которой - 50 лет. Работы проводятся бестраншейным методом, для чего выполняется вскрытие трубы в нескольких местах, после чего новая труба санируется в старую без вскрытия проезжей части. Это значительно ускоряет работу, – рассказал заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

На сегодняшний день работы выполнены на 70%, завершить их,  включая благоустройство мест разрытий, планируется до 20 июля. После этого по ул. Культуры будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия.

Уже с 16 июля коммунальщики приступят к перекладке сетей по ул. Сумской, на участке от ул. Скрипника до пл. Театральной. Здесь планируют заменить 380 м трубопровода.

Всего с начала года в Харькове было заменено около 10,5 км сетей водоснабжения, в том числе 1,2 км в Шевченковском районе. По словам Николая Завады, до конца года на предприятии планируют заменить 25 км сетей, сообщает пресс-служба горсовета.

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